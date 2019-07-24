الداخلية اللبنانية تبحث عمل المفوضية العليا

استقبلت وزير الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أمس، في بيروت وفداً من ممثلية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين برئاسة ميراي جيرار، وجرى خلال اللقاء بحث ملف اللاجئين، إضافة إلى عمل المفوضية في لبنان.

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس في بيروت، السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيث ريتشارد، وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.