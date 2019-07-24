الداخلية اللبنانية تبحث عمل المفوضية العليا

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس في بيروت، السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيث ريتشارد، وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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