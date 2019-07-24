سجن دواعش في الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، أحكاما بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاما بحق 32 مدانا في قضايا تتعلق بالإرهاب وبالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وتأسيس تنظيم مسلح ومحاولة التسلل للقتال في سورية، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وشملت الأحكام "السجن 15 عاما لأربعة مدانين بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش وتخطيطهم لاعتداءات على الأجهزة الأمنية".

كما شملت "السجن عشرة أعوام لمدان بتهمة التهديد بالقيام بأعمال أرهابية، إذ ثبت للمحكمة أنه ينتمي إلى تنظيم داعش في سورية وخطط لاستهداف إحدى الكنائس في الأردن".

وحكم على ثلاثة آخرين "دينوا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالسجن ثمانية أعوام، والسجن لعام واحد لفتاة معهم بعد تأسيسهم تنظيما أسموه تنظيم الألوية العربية المسلحة وتعديل طائرة صغيرة "درون" لتصبح قادرة على حمل متفجرات"، فيما حكمت المحكمة على "مدانين اثنين حاولا التسلل إلى سورية للانضمام إلى جبهة النصرة بالسجن 4 أعوام".