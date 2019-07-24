وشملت الأحكام "السجن 15 عاما لأربعة مدانين بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش وتخطيطهم لاعتداءات على الأجهزة الأمنية".
كما شملت "السجن عشرة أعوام لمدان بتهمة التهديد بالقيام بأعمال أرهابية، إذ ثبت للمحكمة أنه ينتمي إلى تنظيم داعش في سورية وخطط لاستهداف إحدى الكنائس في الأردن".
وحكم على ثلاثة آخرين "دينوا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالسجن ثمانية أعوام، والسجن لعام واحد لفتاة معهم بعد تأسيسهم تنظيما أسموه تنظيم الألوية العربية المسلحة وتعديل طائرة صغيرة "درون" لتصبح قادرة على حمل متفجرات"، فيما حكمت المحكمة على "مدانين اثنين حاولا التسلل إلى سورية للانضمام إلى جبهة النصرة بالسجن 4 أعوام".
كانت هذه تفاصيل خبر سجن دواعش في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.