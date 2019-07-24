بعد فضح إرهابها.. لماذا تسعى قطر إلى ضرب الصومال؟ (تقرير)

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تتولى قطر دورا تخريبيا واضحا في الصومال بدعم الكيانات الإرهابية، وزالك لتحقيقها عدة أهداف خبيثة، يأتي على رأسها السيطرة على الأوضاع وتحقيق التصرف فيها كما تشاء.

مخطط قطري

وكشفت دراسة لمركز المزماة للدراسات والبحوث بدولة الإمارات، مخطط قطر للتورط مع حكومة الصومال بما يعطل الجهود الإماراتية هناك، في محاولة من تنظيم الحمدين، لإيجاد بؤرة صراع جديدة لتصفية خلافها مع الدول الأربع، عقب 10 أشهر من بداية المقاطعة العربية في الخامس من يونيو الماضي.

صناعة الدول الفاشلة

وذكرت الدراسة أن تتبع تحولات الدور القطري يشير إلى محاولتها إيجاد أنواع جديدة من بؤر الصراع، في إطار مشروعاتها الرامية لصناعة الدول الفاشلة والفوضى.