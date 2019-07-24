بعد رفع ولاية الرباط دعوة قضائية ضدهم.. سكان دوار “الكرعة” يحتجون من جديد

رفعت ولاية الرباط – سلا – القنيطرة دعوة قضائية ضد سكان دوار “الكرعة” في الرباط، ما دفع هؤلاء إلى العودة إلى الاحتجاج، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر محكمة الاستئناف الإدارية.

وتتهم ولاية الرباط سكان دوار “الكرعة” بالترامي على الأرض، التي شيد عليها دوارهم، ما أغضبهم.

وشدد سكان دوار “الكرعة” على أنهم “يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم للأرض، التي تتهمهم الولاية بالترامي عليها.

وفي هذا الصدد، قال بلحسن شوقي، عضو تنسيقية سكان دوار “الكرعة”، في حديثه مع “اليوم24″، إن “سكان الدوار كانوا يؤدون سومة الكراء، منذ عشرات السنين”، معبرا عن “تنديده لإقدام ولاية الرباط على رفع دعوة قضائية ضدهم”.

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وطالب عضو تنسيقية سكان دوار “الكرعة”، بفتح تحقيق شامل في “مشروع ملكي، لإعادة هيكلة دوار “الكرعة”، مشيرا إلى أنه “تم تحريفه ليتحول إلى مخطط يهدف إلى ترحيل السكان إلى عين عودة”، موردا أن “السكان يرفضون تهجيرهم إلى منطقة عين عودة “.

وينادي سكان دوار “الكرعة”، الذي هو عبارة عن حي صفيحي، في حي يعقوب المنصور بالرباط، بإعادة إيوائهم، ويدعون المسؤولين، على رأسهم محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، إلى الجلوس على طاولة الحوار.