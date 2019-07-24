مصرع 4 عناصر من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني بجبهة ناطع

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:37 صباحًا, 24 يوليو 2019 م المناطق - وكالات قُتل وجٌرح ستة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، بجبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني، في جبل القرحاء، وشعب المسوح، وشعب صرام، في جبهة ناطع.

وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع أربعة من عناصرها، وإصابة اثنين آخرين.

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