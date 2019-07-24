فرنسا: على إيران القيام بالخطوات الضرورية لخفض التصعيد

جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365

أعلنت الخارجية الفرنسية، أنه يجب على إيران القيام بالخطوات الضرورية لخفض التصعيد في منطقة الخليج.

وكان قد صرح مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، توجه إلى إيران الأربعاء الماضي فى إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى خفض التوتر فى منطقة الخليج.

وفي وقت سابق أعلنت إيران، عن احتجزها ناقلة نفط أجنبية، وطاقمها الذي يضم 12 فردا، زاعمة أنها كانت تقوم بـ “تهريب الوقود” الإيراني لسفن أجنبية في الخليج.