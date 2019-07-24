مصادر رئاسة الحكومة للجريدة: تناغم بين تيار "المستقبل" وسليم جريصاتي

أفادت مصادر ​رئاسة الحكومة​ عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن "صورة إمكانية انعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​ لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجئ وغير مبرر لرئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​". وأشارت المصادر إلى "تناغم بين ​تيار المستقبل​ ووزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​"، مضيفة: "اننا ننتظر عودة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من إجازته خلال ساعات، لمعرفة رأيه مما يعمل عليه جريصاتي".

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