علوية اشاد بقرار ابوفاعور اقفال 12 معملاً غير مطابق للمواصفات قرب مجرى الليطاني

أشاد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية بقرار وزير الصناعة اقفال 12 معملاً غير مطابق للمواصفات قرب مجرى نهر الليطاني.
واشار علوية في تصريح تلفزيوني، الى إنّ قرار الوزير وائل أبو فاعور استثنائي وأساسي وهو نتيجة جهد مشترك بين الوزارة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وأكّد أنّ بعض المؤسسات بدأت تلتزم بالشروط وبمعالجة مشكلة الصرف الصحي.
ولفت علوية الى أنّ المصلحة تتابع إزالة التعديات على الأملاك النهرية وقد أزالت عددًا من المنتزهات الخاصة.
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