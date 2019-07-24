علوية اشاد بقرار ابوفاعور اقفال 12 معملاً غير مطابق للمواصفات قرب مجرى الليطاني

أشاد المدير العام للمصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​ بقرار وزير الصناعة اقفال 12 معملاً غير مطابق للمواصفات قرب مجرى نهر الليطاني.

واشار علوية في تصريح تلفزيوني، الى إنّ قرار الوزير ​وائل أبو فاعور​ استثنائي وأساسي وهو نتيجة جهد مشترك بين الوزارة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وأكّد أنّ بعض المؤسسات بدأت تلتزم بالشروط وبمعالجة مشكلة ​الصرف الصحي​.

ولفت علوية الى أنّ المصلحة تتابع إزالة التعديات على الأملاك النهرية وقد أزالت عددًا من المنتزهات الخاصة.