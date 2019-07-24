لفت مستشار وزير الاقتصاد ​جورج عبد الساتر،​ خلال ​مداهمة​ ​​وزارة الاقتصاد​​ أحد المحال غير الشرعية، إلى أنه "بناء على إشارة من ​القضاء​ المختص تم افقال المحال بالشمع الأحمر"، مشيراً إلى "أننا نحمي بحملتنا ضد المحلات غير الشرعية ​الاقتصاد اللبناني​ وملتزمون بتطبيق القانون. فنحن نقوم بواجباتنا". وأوضح أنه "بالاضافة للمحال غير الشرعية إننا نقوم بضبط المواد الفاسدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار وزير الاقتصاد: ملتزمون بتطبيق القانون لنحمي الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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