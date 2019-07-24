لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يريد اقرار قانون استرداد الاموال المنهوبة"، متوجهاً إلى باسيل بالقول "ربما معاليك ممكن ان تبدأ بـ80 مليون ​دولار​ التي وضعت في خزانات الفيول التابعة لشركة الكهرباء في الزوق، هي "تازه" وانتم اعترفتم بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم لباسيل: إبدأ بالـ80 مليون دولار التي وضعت بخزانات الفيول التابعة لشركة الكهرباء بالزوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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