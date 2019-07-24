الرئيس الإيراني السابق حذر من احتمال وقوع حرب في المنطقة

حذر الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي من احتمال وقوع حرب في المنطقة، معرباً عن قلقه العميق على مصير الأمة الإيرانية"، داعياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى أن "يقاوم الضغوط من مستشاريه ويوقف تصعيد التوترات الشديدة في الخليج".
ودعا خاتمي "أصحاب الوعي في الولايات المتحدة وأنحاء العالم" الى "تأسيس ائتلاف من أجل السلام لرفض الحرب مع إيران لمنع حدوث كارثة"، مشدداً على أن "تشديد العقوبات وتجديد التهديدات العسكرية لن يجبرا إيران على الخضوع، وان استراتيحية ترامب التي تقود الى زيادة التوتر في منطقة الخليج تزيد من احتمالية نشوء الحرب".
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