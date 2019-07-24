لفت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ​أفيغدور ليبرمان​ إلى "انني كنت عند وعدي ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أحبط أكثر من مرة خططا رسمية لتصفية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ عُرضت على المجلس الوزاري المصغر".

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كانت هذه تفاصيل خبر ليبرمان: كنت عند وعدي بتصفية هنية لكن نتانياهو رفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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