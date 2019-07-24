نيبينزيا: لإرسال بعثة دولية لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إلى "إرسال بعثة تابعة لمجلس الأمن الدولي إلى الشرق الأوسط لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، موضحاً أن "البعثة سيراد منها تعزيز الثقة والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات بين الجهتين، وعدم السماح بفشل الجهود التي كان يبذلها المجتمع الدولي من أجل ضمان الظروف لتحقيق الحل الوحيد القابل للحياة على أساس القانون الدولي".
وأشار إلى أن "روسيا تساهم بقسطها في تفعيل مجمل المسائل الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط، وندعو جميع اللاعبين إلى ذلك. ونؤكد استعدادنا لاستقبال زعيمي إسرائيل وفلسطين"، لافتاً إلى أن "موسكو تبذل جهودا للمساهمة في استعادة الوحدة الفلسطينية وترحب بخطوات الزملاء المصريين بهذا الاتجاه".
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