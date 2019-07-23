الناطق الرسمي باسم الرجاء: “مستوى خالد بوطيب لا يؤهله لحمل قميص “الأخضر”

أكد سعيد وهبي الناطق الرسمي لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في تصريحات أدلى بها لقناة “تايم سبور” المصرية، أن فريقه لا ينوي ضم مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني خالد بوطيب.

وقال وهبي عند سؤاله حول إمكانية التعاقد مع بوطيب “لم يلعب مع فريقه كثيرا ولم يسبق له اللعب في المغرب، إضافة أن مستواه لا يؤهله لحمل قميص فريق الرجاء”.

في المقابل، أشار الناطق الرسمي للفريق الأخضر، أن فريقه يستهدف التعاقد مع حميد أحداد زميل بوطيب في الزمالك، من أجل تعويض رحيل هداف النسور الخضر، محسن ياجور إلى نادي ضمك السعودي نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح وهبي أن الرجاء دخل في مفاوضات متقدمة مع مسؤولي بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، في أفق ضم المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي، إلى الكتيبة الخضراء.

يذكر أن مكتب الفريق البيضاوي برئاسة جواد الزيات، تعاقد مع أربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم محسن متولي، والمدافع المالي ساليف كوليبالي، والكونغولي فابريس نغوما، ثم عمر العرجون.