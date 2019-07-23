اتحاد طنجة يسقط وديا أمام منتخب ليبيا المحلي

انهزم فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في مباراة إعدادية، جمعته بالمنتخب الليبي للاعبين المحليين، بهدفين دون رد.
وأجريت المواجهة على أرضية الملعب الملحق لمركب ابن بطوطة في طنجة، وسجل ثنائية منتخب ليبيا كل من محمود عكاشة، ومحمد المكاري.
ويدخل هذا اللقاء في إطار تحضيرات فارس البوغاز للاستحقاقات المهمة التي تنتظره خلال الموسم القادم، فبالإضافة لمنافستي البطولة الاحترافية، وكأس العرش، يشارك الاتحاد في كأس العرب، المسماة في نسختها الثانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
من جهته يواصل المنتخب الليبي استعداداته لمباراتيه أمام منتخب تونس، شتنبر القادم، برسم الإقصائيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، الكاميرون 2021، علما أنه يخوض معسكرا إعداديا بالمغرب منذ 10 يوليوز الجاري، ويستمر إلى غاية فاتح غشت القادم.
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