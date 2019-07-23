في خطوة مفاجئة.. المغرب التطواني يقيل مدربه طارق السكتيوي

قرر فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام مدرب الفريق الأول طارق السكتيوي.

وذكر الفريق التطواني في بيان على موقعه الإلكتروني، أن أسباب الانفصال عن السكتيوي تعود إلى مخالفته مجموعة من البنود المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، إلى جانب مخالفته القانون الداخلي للنادي.

وجاء في البيان أيضا، أنه تم اتخاذ قرار الإقالة مراعاة للمصلحة العليا لفريق “الحمامة البيضاء”، مشيرا أن النادي سيدرس السير الذاتية لبعض المدربين لإيجاد خليفة السكتيوي.

يذكر أن المغرب التطواني تعاقد مع طارق السكتيوي مطلع السنة الجارية، خلفا لعبد الواحد بن حساين، حيث نجح المدرب المقال في إنقاذ الفريق من النزول للقسم الوطني الثاني، في آخر جولة من البطولة الاحترافية.