صور.. ابراهيموفيتش يتسبب في كسر على مستوى الجمجمة للاعب ليبي

تعرض الليبي محمد المنير، لاعب فريق لوس أنجليس إف سي، لكسر على مستوى الجمجمة، تسبب فيه السويدي زلاتان إبراهيموفتش، مهاجم لوس أنجليس غالاكسي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وأكد الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الليبي، إلى وجود كسر في عظام الخد، وهو ما يتطلب إجراء عملية جراحية لعلاج هذه الإصابة الخطيرة، بسبب التدخل العنيف لإبراهيموفيتش على المنير.

من جانبها قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن صاحب 27 عاما، بقي في المستشفى بسبب إصابته، التي تتطلب عملية جراحية، حتى يتمكن اللاعب من استعادة عافيته.

وبات إبراهبموفيتش مهددا بعقوبة كبيرة، بعدما تأكد من خلال إعادة اللقطة، أنه تعمد ضرب إصابة المنير بمرفقه خلال كرة مشتركة بين اللاعبين.