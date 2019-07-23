الفتح يعيد الجاريسي ويخطف هداف القسم الثاني

أعلن فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عودة لاعبه السابق يوسف الجاريسي إلى الفريق، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

ووقع الجاريسي في كشوفات الفتح عقدا يمتد لموسم واحد، ليعود اللاعب إلى نادي العاصمة الإدارية بطلب من مدربه وليد الركراكي، نظرا للنقص الذي يعانيه مركز الظهير الأيسر داخل تشكيلته.

وسبق لصاحب 30 عاما، أن خاض تجربة سابقة مع الفتح، خلال الفترة الممتدة مابين 2012 و2017، توج خلالها مع الفريق بلقبي البطولة والكأس، قبل أن ينتقل إلى نادي شباب أطلس خنيفرة، وبعده الكوكب المراكشي.

وعلاقة بتعاقدات الفتح، نجح مسؤولو هذا الأخير، في الظفر بخدمات الكاميروني جوزيف كامبوس، لاعب النادي القنيطري، وهداف القسم الوطني الثاني، بعدما تم فسخ عقده من قبل جامعة الكرة، عقب لجوء اللاعب إلى لجنة النزاعات للمطالبة بمستحقاته العالقة في ذمة “الكاك”.

ونجحت إدارة الفريق الرباطي في إقناع كامبوس بالتوقيع لثلاث سنوات مع الفتح، علما أنه كان محط أنظار مجموعة من أندية البطولة الاحترافية، لمساره الجيد رفقة النادي القنيطري حيث سجل 21 هدفا، منحته لقب الهداف.