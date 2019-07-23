غريزمان: سنكون أفضل مع ميسي وسواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مهاجم برشلونة الإسباني، أنطوان غريزمان، عن سعادته بعد ظهوره الأول بقميص فريقه، وذلك خلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي وديا التي أسفرت عن فوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وانتقل غريزمان إلى برشلونة هذا الصيف قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو.

وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية تصريحات غريزمان عقب المباراة، حيث قال "سعيد ببدء مشواري مع الفريق والظهور لدقائق قليلة بهذا القميص، لكني أريد اللعب أكثر ومواصلة التدرب".

وأضاف "الظهور الأول كان مميزًا للغاية، على الرغم من أن المباراة لم تسر على نحو جيد، لأننا لم نكن نرغب في إنهاء مباراتنا التحضيرية الأولى بهزيمة، لكننا نملك الوقت من أجل التحسن".

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وبسؤاله عن رأيه في الدفع به كمهاجم صريح خلال المباراة، أجاب "بإمكاني اللعب في أي مركز هجومي، والأمر يعتمد على خطة المدرب، لكن يتحتم عليّ مواصلة التحرك للتواصل بشكل أكبر مع زملائي".

وعن الضربة التي تلقاها خلال المباراة وأدت لإصابته، رغم إكماله اللقاء بعد ذلك، قال "لقد كان تدخل سيئا للغاية، والألم كان سيصبح أكبر في الطقس البارد، لكنني سأكون جاهزًا للمباراة القادمة".

وعند سؤاله عن مدى تأثر فريقه بغياب ليونيل ميسي ولويس سواريز، أجاب "هذا لا يهم الآن، رغم أننا سنكون أفضل معهما، لكننا حال غيابهما يتوجب علينا البحث عن حلول".

وفي ختام تصريحاته، كرر غريزمان كلماته، التي أفصح عنها خلال تقديمه لوسائل الإعلام، قائلًا "أريد التدرب مع ميسي ومشاركته في التدريبات، لأتعرف على كيفية عمله بشكل يومي".