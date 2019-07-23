أنشيلوتي يستهدف إبرام صفقة من برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق نابولي الإيطالي يسعى للتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة "سبورت ميدياست"، إن مدرب نابولي، كارلو أنشيلوتي، ناقش بالفعل إمكانية التعاقد مع البرازيلي مالكوم نجم برشلونة.

وأضافت الشبكة "أنشيلوتي يرغب في ضم مالكوم، بعدما تخلى عن فكرة ضم الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد نظرًا للعوائق المادية".

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وصرف نابولي، النظر عن ضم خاميس رودريغيز، بسبب تمسك إدارة ريال مدريد بمطالبها المالية، التي لا تتناسب مع إمكانيات الفريق الإيطالي، ليصبح اللاعب الكولومبي على أعتاب أتلتيكو مدريد.

ولا يمانع برشلونة، رحيل مالكوم، لكنه يريد الحصول على 60 مليون يورو، على الأقل من وراء بيع اللاعب.

ويريد مالكوم، ترك برشلونة، من أجل المشاركة بشكل أكبر في المباريات، حيث لم يشارك بصورة كبيرة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.