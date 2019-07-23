ارتفاع عدد ضحايا التهاب الدماغ الياباني بالهند لـ214

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة وفيات وباء التهاب الدماغ الياباني في ولاية آسام الهندية إلى 214 شخصا، وذلك منذ مطلع عام 2019 حتى 18 تموز/ يوليو الجاري، وفق تصريح لنائب وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند، آشويني كومار تشوبي، يوم الثلاثاء.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العالمية في بيان أن حصيلة وفيات وباء التهاب الدماغ الياباني في ولاية آسام منذ بداية شهر يوليو / تموز الجاري بلغت 110 أشخاص، وفق وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت المنظمة إن حالات الإصابة بالوباء بلغت 477 حالة خلال الفترة المذكورة، مشيرة أنه تم تسجيل 509 حالات إصابة العام الماضي، توفي منهم 94 شخصا.

وأفادت وكالة أنباء "ذا برس ترست أوف إنديا" الهندية أن نحو 6 آلاف حالة وفاة بسبب التهاب الدماغ، سجلت في الهند في الفترة ما بين عامي 2008 و 2014.

وينتشر التهاب الدماغ الياباني بسببه فيروس ينتقل بواسطة البعوض، ويُعد المرض الأكثر انتشارًا جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى.