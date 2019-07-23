جونسون يفوز بزعامة (المحافظين) ويتعهد بتنفيذ (الخروج)

لندن ـ د ب أ : تعهد بوريس جونسون، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتم إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين في الجولة التي شملت أيضا وزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية. كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا.

وهنأ مسؤولون أوربيون جونسون لاختياره زعيما للحزب الحاكم في بريطانيا، إلا أنهم لم يضيعوا الوقت وسارعوا للتأكيد على أن التكتل لن يتزحزح عن اتفاق الخروج الذي تم التفاوض بشأنه مع بريطانيا. على صعيد أخر، قدمت وزيرة التعليم البريطانية آني ميلتون استقالتها من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وأرجعت قرارها لمخاوف بشأن احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

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