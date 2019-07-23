برلمان فتح يدعو لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل

القدس المحتلة ـ د ب أ : دعا المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية إلى إعادة النظر في مجمل العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل. وقال المجلس الثوري (برلمان فتح) ، في بيان عقب دورة اجتماعات له في رام الله منذ يوم السبت الماضي، إن حكومة الاحتلال “قامت بشكل ممنهج بتقويض كل الاتفاقات الموقعّة مع منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية”. وأضاف أن “كل ذلك يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بمجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع قوة الاحتلال والانفكاك الاقتصادي التدريجي عنها، وبما يضمن حقوق ومصالح شعبنا”. وأكد المجلس أن “مقاومة ومحاربة الاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المتاحة يبقى جوهر مشروعنا الوطني الهادف لإنهاء الاحتلال، وبالتالي فإن فتح تؤكد انخراطها الكامل وبكافة أطرها في المقاومة الشعبية وفي كل مواقع ونقاط الاشتباك مع الاحتلال”.

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