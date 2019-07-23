مصر: أحكام بالسجن بحق 15إرهابيا

القاهرة ـ د ب أ: قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد ضد 11 متهما والمشدد 15 سنة لمتهمين اثنين والسجن 3 سنوات لمتهم واحد لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق. وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين تلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر والتخطيط لشن هجمات ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة .

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