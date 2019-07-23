الإمارات تستنكر هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل بالقدس

استنكرت الإمارات، الثلاثاء، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني السكنية في حي وادي الحمص بصور باهر بمدينة القدس المحتلة.

وشدّد بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على أن "الإمارات العربية المتحدة تستنكر بشدة هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والتهجير القسري للقاطنين".

وأكد البيان رفض دولة الإمارات مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعد انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.

Advertisements

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، في هدم عشرات الشقق السكنية في مدينة القدس الشرقية المحتلة بعد إخلاء سكانها بالقوة.

ومع موعد صلاة الفجر، اقتحم المئات من الجنود الإسرائيليين وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس، وشرعوا في إخلاء عشرات الشقق السكنية من أصحابها، وألقوا بأثاث السكان في الشوارع القريبة.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت الوصول إليها في الوقت الذي انتشرت فيه الآليات الثقيلة بين الأبنية السكنية لتنفيذ عملية الهدم.

ومع شروق الشمس، بدأت الجرافات الإسرائيلية في عملية الهدم؛ حيث شوهدت وهي تهدم 4 منازل في وقت واحد، فيما لا تزال مستمرة وطالت 6 مبانٍ على الأقل.