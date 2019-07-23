التسريبات القطرية وقمع أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 23 يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسية، مسلسل مؤامرات قطر تتواصل.. ما يخفيه "الحمدين" تفضحه المكالمات المسربة، وترامب يستبعد إمكانية التفاوض مع إيران، وأردوغان يواصل قمعه للجيش باعتقال 47 عسكريا، والمجلس "العسكري السوداني" يؤكد: لسنا ضد المدنية ولا الشباب، وجونسون يتعهد بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي عالم الاقتصاد، القيمة السوقية لبورصة قطر تفقد 8.1 مليار ريال في ساعات، وترنح الاقتصاد يهوي بمؤشر ثقة المستهلك في تركيا، و9.7 مليار دولار مبيعات "أدنوك" الإماراتية للشركات الصينية في 2018.

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