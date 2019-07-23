مصدر صومالي لـ"العين الإخبارية": مليشيات قطر تنشر الرعب بالاغتيالات

كشف مصدر صومالي مسؤول أن قطر تستخدم مليشيات مسلحة للقيام بعمليات اغتيال في البلاد، بغية نشر الرعب والسيطرة اقتصادياً على مناطق جغرافية وإرباك حركة الاستثمار.

وأكد المصدر لـ"العين الإخبارية" أن هناك كميات ضخمة من الأسلحة تدخل الصومال برعاية قطرية، الأمر الذي بدأ يأخد شكل العلانية.

وقال المصدر، مفضلاً عدم نشر اسمه لسلامته الشخصية، إن الهدف من عمليات التصفية الجسدية التي تقوم بها قطر في الصومال هو تغيير الانتماءات وإحداث حالة من الرعب لضمان الدوحة ولاء جميع مليشياتها للجهات التي تدعمها.

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وأشار إلى أن قطر خلقت حالة من الرعب في مقديشو على كل المستويات، لدرجة تنامي الخوف بين الصوماليين أن تكلفهم الأحاديث الجانبية حياتهم.





وأوضح أن عودة السلاح والمليشيات إلى العاصمة الصومالية مقديشو، أصبح مفزعاً للجميع، ومسألة العلانية من جانب قطر بوجودها في الصومال لن يمر مرور الكرام مع الوقت.

وأشار إلى أن لغة التهديد واستخدام السلاح ليست مناسبة لطبيعة التكوين في الصومال.

ووفق تسجيل صوتي مسرب حصلت عليه "نيويورك تايمز" ونشرته، الإثنين، لرجل الأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، فإن الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين وتدعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية في البلد الأفريقي الممزق بهدف تحويل عقود عمل لصالح "الحمدين".