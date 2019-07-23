محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء اليمن مستجدات الأوضاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.
وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة بشأن أمن واستقرار وتنمية اليمن.
وأجرى الجانبان مشاورات حول مختلف الأوضاع والتطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، وتنسيق جهود التعافي والإغاثة الإنسانية للشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية.
وبدوره، ثمن رئيس الوزراء مجدداً موقف السعودية قيادة وشعباً في الاستجابة لنداء إخوانهم في اليمن لإنقاذهم من أخطر انقلاب دموي وطائفي في تاريخ البلاد، مؤكداً أن هذا الموقف ليس بغريب على الأشقاء في السعودية الذين كانوا دائماً إلى جانب اليمن في أحلك الظروف ومختلف المراحل.
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