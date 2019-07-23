السعودية أمام الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى والعرب ملتزمون بالسلام

جدة - عمرو شويل أدان السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعشرات من منازل الفلسطينيين.

وشدد المعلمي، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، على أهمية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ضرورة وضع حد لانتهاكات الإسرائيليين للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال إن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، وهم ملتزمون بالسلام.

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وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، حرص المملكة على وحدة ليبيا ورفض الحلول العسكرية، مشددًا على دعم المملكة للجهود الهادفة لمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

ودعا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة الأجنبية، كما أكد على دعم المملكة العربية السعودية لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن.

وعن إيران، فقد حمل المعلمي مجلس الأمن مسؤولية التصدي لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.