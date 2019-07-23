وزارة الدفاع السعودية تعلن عن 542 وظيفة للرجال والنساء..تعرف عليها

الموجز
أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، عن توفر 542 وظيفة للرجال والنساء، بالإدارات الهندسية والأشغال.
وأوضحت وزارة الدفاع السعودية فى بيان صحفى، أن الوظائف الشاغرة في كل من الرياض، جدة، حفر الباطن، الطائف، تبوك، خميس مشيط، أم الساهك، الظهران، الخرج، نجران، شرورة، ينبع، السليل، الحريق، رنية، الدوادمي، جازان، وادي الدواسر، القصيم، رأس مشعاب، رأس الغار.
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وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف تتوافر بأفرع القوات المسلحة التالية وهى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، قوة الصواريخ الاستراتيجية، الخدمات الطبية، القوات البحرية الملكية السعودية، مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية.
للاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط عبر الرابط التالى لوزارة الدفاع السعودية
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