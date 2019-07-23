مكرم محمد أحمد: أردوغان عصف بكل السلطات وحجم القضاء

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان يعصف بالقضاء التركي كما عصف بكل السلطات. وأضاف :" أودوغان عصف بسلطت الصحافة واعتقل عدد كبير من الصحفيين والكتاب، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 175 ألف صحفي وكاتب داخل السجون التركية".

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