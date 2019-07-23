اصابة ام سورية وطفليها جراء حريق في منطقة انصار

اصيبت امرأة سورية وطفليها بحروق خطيرة نتيجة حريق اندلع في منزل تقطنه في منطقة شلبعل (معتقل انصار سابقا - ​النبطية​) .

وفي التفاصيل ان حريقا اندلع في الطابق السفلي من منزل تقطنه عائلة السوري ص. ا. في منطقة معتقل انصار سابقا - شلبعل (النبطية)، وتسبب الحريق باصابة زوجته غ. ف ( 40 عاما) بحروق وطفليهما احدهم عمره عام واحد، وتم نقلهم الى ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ في النبطية حيث وصفت حالة الزوجة بالحرجة.

وحضرت الى المنزل دورية من مخفر درك النبطية وفتحت تحقيقا بملابسات الحريق حيث افيد انه ناجم عن قيام احد الطفلين باللهو واللعب بالقداحة أثناء نوم والدته مما ادى الى الحريق المذكور الذي اتى على كامل المنزل ايضا.