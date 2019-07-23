وزني: المعابر غير الشرعية تضر القطاع الزراعي اللبناني بشكل كبير

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني أن "المعابر غير الشرعية تضر ​القطاع الزراعي​ في ​لبنان​ بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن "​الليرة السورية​ متراجعة بشكل كبير والسلع المهربة تخرج مقابلها أموال أجنبية ب​الدولار​ الى ​سوريا​"، مشددًا على أن "​الفواكه​ والخضار السورية التي تدخل بطريقة غير شرعية تنافس الانتاج اللبناني والخسائر السنوية كبيرة".

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