أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني إسحاق جهانغيري "امتلاكه تسجيلات لأجهزة لاسلكي لقوات أميركية وبريطانية في الخليج، تخاطب قوات دول مجلس التعاون الخليجي بأن "يخرسوا"، مشيراً إلى أن "الاميركيين لن يحققوا أيا من أهدافهم ضد إيران في منطقة الخليج".
ولفت إلى أن "الإيرانيين كانوا ولا يزالون يحافظون على أمن الخليج ومضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "إيران ستضحي لأجل الحفاظ على أمن المنطقة ولن تسمح لأي دولة بزعزعة استقرارها"، مؤكدا أن "غطرسة بعض الدول في التعامل مع إيران ستعطي نتائج عكسية".
كانت هذه تفاصيل خبر جهانغيري: لدينا تسجيلات لقوات أميركية وبريطانية تخاطب قوات عربية خليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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