جهانغيري: لدينا تسجيلات لقوات أميركية وبريطانية تخاطب قوات عربية خليجية

أكد قائد ​القوات​ البحرية في الحرس الثوري ال​إيران​ي إسحاق جهانغيري "امتلاكه تسجيلات لأجهزة لاسلكي لقوات أميركية وبريطانية في ​الخليج​، تخاطب قوات ​دول مجلس التعاون​ الخليجي بأن "يخرسوا"، مشيراً إلى أن "الاميركيين لن يحققوا أيا من أهدافهم ضد إيران في منطقة الخليج".

ولفت إلى أن "الإيرانيين كانوا ولا يزالون يحافظون على أمن الخليج و​مضيق هرمز​"، مشيراً إلى أن "إيران ستضحي لأجل الحفاظ على أمن المنطقة ولن تسمح لأي دولة بزعزعة استقرارها"، مؤكدا أن "غطرسة بعض الدول في التعامل مع إيران ستعطي نتائج عكسية".