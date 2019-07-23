الامن العام يقفل محلا لحدادة السيارات لشخص سوري في عرمون

عمدت دورية من الامن القومي في ​الامن العام​ الى اقفال محل حدادة سيارات في ​عرمون​ قرب محطة ipt يستثمره السوري مظهر علي مرداش بالشمع الاحمر، وذلك بعد اخذ اشارة ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​ بشخص القاضي طانيوس الصغبيني.

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