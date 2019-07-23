جمعية الرسالة للإسعاف الصحي – الدفاع المدني تسلم سيارة اسعاف الى بلدة بستات

سلمت ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي سيارة اسعاف لفرقة ​الدفاع المدني​ لبلدة بستات (فوج الشهيد محمد رحال)، بحضور مفوض عام الدفاع المدني الحاج علي عباس الذي تحدث عن اهتمام الجمعية في متابعتها لاستكمال أسطولها من سيارات اسعاف في كافة المناطق والقرى والبلدات، مشيرا الى ان هذا العمل هو من استراتيجية الجمعية في تأمين احتياجات اللازمة لخدمة أهلنا على مساحة الوطن، ولتأمين السلامة العامة لكافة أفراد المجتمع و خاصة ما نعانيه من عدوانية دائمة من العدو الصهيوني يجعلنا دائما على اهبة الاستعداد.

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