اصابة مواطن في حريق داخل مطعم في قرطبون قضاء جبيل

اصيب شخص بحالة اختناق جراء حريق في بلدة قرطبون ​قضاء جبيل​.

وفي التفاصيل ان حريقا شب عند العاشرة من مساء اليوم داخل مطبخ احد المطاعم الخاص بأحد المجمعات السياحية في بلدة قرطبون-جبيل. وقد اسفر الحريق عن اصابة احد العاملين بحالة ضيق في التنفس جراء تنشقه الدخان الناتج عن الحريق ما استدعى نقله الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل.

وقد عملت فرق ​الدفاع المدني​ على اخماد الحريق، كما عملوا على سحب قارورتي غاز من داخل المطعم تلافيا لانفجارهما.