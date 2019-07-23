اصيب شخص بحالة اختناق جراء حريق في بلدة قرطبون قضاء جبيل.
وفي التفاصيل ان حريقا شب عند العاشرة من مساء اليوم داخل مطبخ احد المطاعم الخاص بأحد المجمعات السياحية في بلدة قرطبون-جبيل. وقد اسفر الحريق عن اصابة احد العاملين بحالة ضيق في التنفس جراء تنشقه الدخان الناتج عن الحريق ما استدعى نقله الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل.
وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق، كما عملوا على سحب قارورتي غاز من داخل المطعم تلافيا لانفجارهما.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة مواطن في حريق داخل مطعم في قرطبون قضاء جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.