الشيخ حسن التقى وفدا من لجنة الحوار الإسلامي المسيحي

استقبل شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في دار الطائفة في ​بيروت​ ، وفدا من لجنة ​الحوار الإسلامي المسيحي​ ضم الدكتور ​محمد السماك​ والدكتور علي حسن والدكتور ميشال عبسي والدكتور كميل منسى والدكتور جان سالمانيان والقاضي ​عباس الحلبي​، وتم التباحث بشؤون روحية ووطنية عامة.

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