الجيش: زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية

اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان ان زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، اقدم بتاريخ 22/7/2019 عند الساعة 20.23، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 240 مترا، ولمدة 3 دقائق. وبتاريخ 23/7/2019 الساعة 7.27، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 315 مترا، ولمدة 4 دقائق.
وذكرت انه تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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