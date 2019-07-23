الجيش: زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـ مديرية التوجيه في بيان ان زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، اقدم بتاريخ 22/7/2019 عند الساعة 20.23، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 240 مترا، ولمدة 3 دقائق. وبتاريخ 23/7/2019 الساعة 7.27، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 315 مترا، ولمدة 4 دقائق.

وذكرت انه تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.