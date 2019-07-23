MTV: عون والحريري والحسن تسلموا من شعبة المعلومات نتائج تحقيقات حادثة قبرشمون

علمت قناة الـ"MTV" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير الداخلية ​ريا الحسن​ تسلموا نتائج تحقيقات ملف حادثة ​قبرشمون​ التي ختمتها الخميس الفائت ​شعبة المعلومات​ وأصبحت بين يديهم والنتائج هي التي تحدّد إذا ما كان الحادث يستوجب الاحالة الى المجلس العدلي أم لا"، مشيرةً إلى أن "الحريري لا يزال يتمسّك بموقفه بشأن عدم إحالة ملف قبرشمون للمجلس العدلي ممّا يشي بأن نتائج التحقيق لا تبين محاولة اغتيال أو مكمنا مسبقاً".

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