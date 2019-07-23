عماد واكيم: يا معالي وزير الخارجية نحن القوات عرف عنا الثبات في المواقف

قال عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يا معالي وزير الخارجية جبران باسيل: نحن ​القوات اللبنانية​ عرف عنا الثبات في المواقف، وليس بالتأكيد حضرتك من يغمز من قناتنا حول هذه المسألة".

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