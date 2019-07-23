النشرة: حركة احتجاجية بمخيم عين الحلوة عقب تأييد باسيل لقرار وزير العمل

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا أنه "عقب تصريح وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بتأييد قرار وزير العمل، شهد ​مخيم عين الحلوة​ حركة احتجاج اضافية، اذ تم اقفال المدخل الشمالي لجهة ​مستشفى صيدا الحكومي​ بالاطارات المشتعلة، فيما انطلقت مسيرة المدخل الغربي لجهة حسبة صيدا حيث اضاء المشاركون الشموع".

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