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طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس صيفي حار نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال اليومين المقبلين.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة على الساحل وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانًا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​.

الجمعة: غائم جزئيًا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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