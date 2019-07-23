طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس صيفي حار نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال اليومين المقبلين.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة على الساحل وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانًا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​.

الجمعة: غائم جزئيًا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات.