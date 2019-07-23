طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس صيفي حار نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال اليومين المقبلين.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة على الساحل وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانًا.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الجمعة: غائم جزئيًا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.
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