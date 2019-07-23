سأل نائب قائد شرطة دبي، ​ضاحي خلفان​ عن "سبب اختلاف تعامل الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، مع العرب عن تعامله مع ​إيران​"، مشيراً إلى أنه "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان: لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.