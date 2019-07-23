نتانياهو يهدد بتوجيه ضربة لـ "حماس" و"الجهاد الإسلامي"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"عملية عسكرية ضد قطاع غزة وتنفيذ ضربة لحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي"، مشيراً إلى "اننا نعمل على تحقيق التهدئة ولكننا نستعد لشن معركة وأي عملية عسكرية واسعة النطاق ستسدد ضربة لحماس وللجهاد الإسلامي".
ولفت إلى أن "هذه ستكون ضربة عسكرية لم تتلق حماس والجهاد مثلها ولا أستطيع الخوض في التفاصيل"، مشيراً إلى أن "شركاءنا في هذه الاستعدادات والذين يجلسون هنا معنا يعلمون يقينا أن هذا ليس كلاما فارغا ونريد التهدئة ونستعد للمعركة".
وتعهد بـ"إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية"، قائلا "ملتزمون بإعادة كل من أورون شاؤول وهدار غولدين وأفيرا منغيستو وهشام السيد إلى أحضان عائلاتهم ولا أستطيع أن أعطي تفاصيل عن كل ما نقوم به ولكننا نقوم بأشياء كثيرة للغاية".
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