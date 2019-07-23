أعلنت ​الأمم المتحدة​ أن "​الكويت​ تسلمت 270 مليون ​دولار​ من ​العراق​ كتعويضات لأضرار نجمت عن "حرب ​الخليج​ الأولى"، في إطار مساعيها للحصول على كامل التعويضات"، مشيرةً إلى أنه "بهذه الدفعة الأخيرة، تكون قد دفعت إجمالي 48.7 مليار دولار، ليتبقى 3.7 مليار دولار من إجمالي المبلغ الكلي والمقدر بـ 52.4 مليار دولار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الكويت تسلمت دفعة من تعويضات حرب الخليج الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.