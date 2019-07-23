خارجية أميركا: مستعدون للعمل مع الحكومة الأوكرانية الجديدة وسنواصل دعم كييف

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، مورغان أورتاغوس أن "​واشنطن​ مستعدة للعمل مع ​الحكومة​ الأوكرانية ​الجديدة​، التي سيتم تشكيلها نتيجة ​الانتخابات​ البرلمانية، وستواصل دعم كييف".

وأوضحت أورتاغوس "أننا سنعمل مع الحكومة الجديدة ل​أوكرانيا​ ومع شعب أوكرانيا بقدر تعزيزهم للإصلاحات التي تعتبر حاسمة لنجاح أوكرانيا، ونحن نواصل دعم شعب أوكرانيا، الذي يبني دولة قوية ناجحة وديمقراطية آمنة داخل الحدود المعترف بها دوليا".

وجرت، يوم الأحد الماضي، الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، والتي دعا إليها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي، بعد قيامه بحل ​البرلمان الأوكراني​ الأخير قبل انتهاء ولايته.

وحصل حزب زيلينسكي، "خادم الشعب" على نسبة 43.13 بالمئة متقدما بشكل كبير على حزب يوري بويكو "منصة المعارضة – من أجل ​الحياة​" الذي حصل على 13.06 بالمئة من الأصوات، بعد معالجة أكثر من 95.01 بالمئة من البروتوكولات.