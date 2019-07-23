رئيس وزراء إسرائيلي أسبق يعتذر عن مقتل 13 فلسطينيا عام 2000

اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ​إيهود باراك​، عن "مقتل 13 من فلسطينيي الـ 48 و​قطاع غزة​ في ​احتجاجات​ عام 2000"، مشيراً إلى أن "عضو ​الكنيست​ عيسوي فريج كتب كلمات مهمة نابعة من الألم".

ولفت إلى "إنها مهمة ومؤلمة، أتحمل مسؤولية كل شيء جيد وسيئ خلال فترة رئاستي للوزراء، بما في ذلك الأحداث التي وقعت في أكتوبر عام 2000، وقتل فيها 12 من ​عرب إسرائيل​ وفلسطيني من غزة".