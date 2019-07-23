ترامب: لن نكون شرطيا في مضيق هرمز لحماية سفن السعودية والصين واليابان

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الولايات المتحدة​ لن تؤدي مهام "الشرطي" في ​مضيق هرمز​ لحماية سفن الدول الغنية مثل ​الصين​ و​السعودية​ و​اليابان​".

وفي تصريح له، أوضح ترامب أن "الولايات المتحدة تحارب في سبيل جميع تلك الدول، وهذا يكلفنا ثمنا باهظا، بيد أن بعض تلك الدول غنية جدا".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة تحصل على كمية قليلة جدا من ​النفط​ عبر المضيقين (هرمز و​باب المندب​)"، مشيرا إلى أن "كل الناقلات في تلك المنطقة صينية، وتستورد الصين 65 بالمئة من النفط عبر المضيقين، واليابان تستورد 25 بالمئة ".

Advertisements

وأكد "أننا نحن من يؤدي مهام الشرطي منذ عقود من السنين لحماية جميع تلك الدول".

وتساءل ترامب "لماذا نؤدي دور الشرطي في سبيل الصين الغنية واليابان الغنية، ونحن كذلك نؤدي دور الشرطي في سبيل الدول الصديقة مثل السعودية و​الإمارات​ وغيرهما. ولكن لماذا نقوم بذلك؟ ولماذا تتواجد سفننا هناك؟".

وشدد على "أننا نحمي أعدادا كبيرة من الناس حتى في ​حالات​ لا يجب أن نقوم فيها بذلك".