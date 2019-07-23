خارجية فرنسا: على إيران القيام بالخطوات اللازمة لخفض التصعيد في مياه الخليج العربي

لفتت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن "المحادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مناسبة لتذكير طهران بالتزاماتها النووية"، مشيرةً إلى أنه "على إيران القيام بالخطوات اللازمة لخفض التصعيد في مياه الخليج العربي".
وكان قد أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن "طهران ستؤمن مضيق هرمز ولن تسمح بتعطيل الملاحة في هذه المنطقة الحساسة".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم السبت عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.
من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز.
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