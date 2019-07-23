خارجية فرنسا: على إيران القيام بالخطوات اللازمة لخفض التصعيد في مياه الخليج العربي

لفتت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ إلى أن "المحادثات مع نائب وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​ مناسبة لتذكير ​طهران​ بالتزاماتها النووية"، مشيرةً إلى أنه "على إيران القيام بالخطوات اللازمة لخفض التصعيد في مياه ​الخليج العربي​".

وكان قد أكد نائب وزير ​الخارجية الإيرانية​ عباس عراقجي أن "طهران ستؤمن ​مضيق هرمز​ ولن تسمح بتعطيل الملاحة في هذه المنطقة الحساسة".

وكان ​الحرس الثوري الإيراني​ قد أعلن يوم السبت عن احتجاز ​ناقلة نفط​ بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في ​جبل طارق​ كانت متوجه إلى ​سوريا​.

من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة ​النفط​ البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها ب​سفينة​ صيد ايرانية في مضيق هرمز.